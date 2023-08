Cresce la voglia di matrimoni in collina In otto mesi ne sono stati celebrati venti

A Coriano cresce la voglia di sposarsi. Dall’inizio dell’anno sono una ventina le unioni che sono state celebrate nel territorio, con una ricaduta anche in termini economici visto che dopo il sì pronunciato all’altare o davanti all’amministratore del Comune sono seguiti rinfreschi nei ristoranti e agriturismi del corianese. In soli otto mesi si è quasi pareggiato il numero di matrimoni celebrati nel 2021, quando erano stati 22. In quell’anno ci si voleva lasciare alle spalle il Covid. Nel 2020, infatti, crollarono le celebrazioni ad appena 13 matrimoni. La vera risalita si ebbe lo scorso anno quando si arrivò a 31 cerimonie con una prevalenza di unioni civili, venti in tutto. "Il nostro territorio offre delle strutture di grande qualità in termini di buona cucina, prodotti tipici e una straordinaria bellezza paesaggistica – commenta Primiano Rosa, consigliere comunale con delega alle celebrazioni di matrimoni – che inducono molte coppie a propendere per la città di Coriano nella scelta di pronunciare il loro fatidico sì".