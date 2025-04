Cresce l’istruzione parentale: 69 le famiglie coinvolte

Aumentano le famiglie riminesi che scelgono l’istruzione parentale per i propri figli: nell’anno scolastico 2024/2025 sono 69 gli studenti che studiano da casa. Il fenomeno, noto come homeschooling, ha registrato una forte crescita a partire dalla pandemia da Covid-19. Le motivazioni sono varie: dalla ricerca di una didattica personalizzata, alla sfiducia nel sistema scolastico, fino a esigenze specifiche come salute o esperienze scolastiche negative. La vicesindaca Chiara Bellini sottolinea però il valore insostituibile della scuola come luogo di relazioni e crescita personale: "La scuola è molto più che trasmissione di nozioni, è uno spazio di socialità, confronto e appartenenza. In un mondo sempre più isolato, crediamo che la scuola resti un presidio educativo fondamentale per formare cittadini consapevoli".