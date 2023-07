Crescita record per il gruppo Teddy

Nonostante la guerra tra Ucraina e Russia e l’aumento di materie prime ed energia, nel 2022 il gruppo Teddy ha registrato una crescita record. L’anno si è chiuso ricavi netti consolidati pari a 671,2 milioni di euro per il colosso riminese dell’abbigliamento fondato dal compianto Vittorio Tadei, in crescita del 24,3% rispetto ai 540,2 milioni del bilancio 2021. Il fatturato è cresciuto del 26,7% sul mercato nazionale raggiungendo quota 409,7 milioni (erano stati 323,4 nell’anno precedente). L’incidenza del fatturato italiano sul totale è pari al 61%. Importante anche la crescita sui mercati esteri: i ricavi netti sono passati dai 216,8 milioni del 2021 ai 261,6 dell’anno scorso, in aumento del 20,6%. Un altro dato significativo per il gruppo Teddy: prendendo in considerazione anche le vendite realizzate nei vari punti vendita sia affiliati che multimarca, a prezzi retail il valore del colosso riminese nel mondo è salito a oltre 1,1 miliardi. La redditività ha fatto registrare i livelli più alti negli ultimi quattro anni, con un Ebidta che si è attestato a 79,6 milioni, con n incremento del 32,4%.