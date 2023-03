"Cresciuto a pane e politica Elly mi ha subito convinto"

A soli 21 anni si è preso un pezzo di Pd. Emanuele Bianchi fa parte dei quattro delegati riminesi che andranno all’assemblea del Pd aa Roma. Studente universitario, ha sostenuto Elly Schlein assieme alle giovani compagne di viaggio del comitato, Chiara Angelini ed Eleonora Martello.

Bianchi, che effetto fa avere in tasca il biglietto per l’assemblea nazionale del Pd?

"Un bell’effetto. Da quanto ho capito sarò il più giovane. Non me lo sarei mai aspettato"

Da quando mangia politica?

"Diciamo che ho iniziato a 18 anni anche se l’interesse per la politica è venuto prima, avevo 15 anni"

Il suo mentore?

"In famiglia l’abbiamo sempre seguita con mio zio Mauro Morri, l’ex sindaco di Santarcangelo, e mio nonno Tullio, ex consigliere comunale".

Perché ha scelto Elly Schlein?

"Perché ha deciso di valorizzare noi giovani. C’è stato chi l’ha contestata perché se n’era andata dal Pd. Io invece penso che sia stata coerente perché se ne andò nel 2013 dopo la legge sul Jobs act, ritenendola sbagliata. Con quell’atto il lavoro è divenuto sinonimo di precariato".

I circoli hanno premiato Bonaccini, ma gli elettori hanno preferito Elly, perché?

"Ha parlato alla gente e ai giovani. La grande partecipazione, inaspettata, ne è la prova"

La maggioranza dei tesserati in provincia ha votato per il presidente della Regione. Cosa cambierà nel partito riminese?

"Penso che i cambiamenti ci saranno. Qualcosa deve cambiare, ma parliamo comunque di un partito che funziona bene".

Cosa non le è piaciuto di queste primarie?

"L’apparato degli amministratori pubblici ha sostenuto Bonaccini, d’altronde con lui devono confrontarsi essendo amministratori. Forse non tutti ne erano convinti, ma visto che era dato come vincitore... Invece è accaduto qualcosa che non si era mai presentato: il candidato sconfitto nei circoli ha vinto alle primarie aperte con il sostegno di tante persone".

Ma anche di correnti molto forti nel partito, e di lunga data.

"Era auspicabile che le correnti più di sinistra sostenessero Elly. Non penso che si possa costruire una candidatura senza appoggi. Ma la sua forza sono i temi che solleva, ed è credibile"

Quali l’hanno colpita?

"Quando è venuta qui a Rimini ha parlato dei balneari. Ha avuto coraggio a mettere in discussione un modello e un mondo del lavoro con tutte le sue criticità per ore lavorative, giorni di riposo e retribuzione".

Andrea Oliva