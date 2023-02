Crescono i fatturati e per i prossimi mesi c’è cauto ottimismo

Fatturati sempre più alti per le imprese riminesi. Stando al focus di Confindustria Romagna sul secondo semestre del 2022, i principali indicatori sono in crescita nonostante le difficoltà dei mercati e le incertezze a livello globale che rendono il futuro difficilmente decifrabile. Nonostante l’incertezza generale il fatturato delle imprese riminesi è aumentato nei secondi sei mesi per un 11,8%. Un buon dato, ma inferiore a quanto è accaduto nel resto della Romagna. A Ravenna il fatturato complessivo è cresciuto del 21,1% mentre nella provincia di Forlì-Cesena del 15%.

Tornando a Rimini le esportazioni sono cresciute con un piccolo margine del 3,3% lasciando il grosso dell’aumento del fatturato alla produzione interna con una crescita del 15,2%. In generale è l’economia ad avere ripreso a correre visto che nei secondi sei mesi dell’anno appena trascorso circa la metà degli imprenditori ha segnalato un aumento degli ordini, mentre solo il 13,9% ha visto una contrazione. Positivo anche il dato sull’occupazione in crescita del 4,5% nonostante le difficoltà in più settori nel trovare personale, soprattutto qualificato. I primi mesi di questo 2023 dovrebbero essere in linea con il periodo appena concluso. Oltre l’80% degli imprenditori prevede un aumento della produzione, mentre sul fronte dell’occupazione potremmo assistere a un periodo stazionario. "Nonostante scenari imprevedibili e altalenanti, dalla crisi energetica al costo delle materie prime ancora in aumento, fino ai tassi in rialzo, le nostre imprese stanno facendo meglio delle aspettative – spiega il presidente Roberto Bozzi – C’è molta attenzione e un cauto ottimismo: il tessuto produttivo sta reagendo positivamente alle instabilità e ci attendiamo una prima parte dell’anno in tenuta, per poi tornare in terreno positivo nella seconda parte del 2023".