Crescono le assunzioni nel turismo e non solo: 3mila in più del 2024

Un vero boom di assunzioni, superiore allo scorso anno. Sono le stime del report della Camera di commercio sulle intenzioni di assunzione delle imprese nel periodo che va da maggio a luglio. Quest’anno nella nostra provincia si prevedono 28.920 assunzioni con un aumento, rispetto all’analogo periodo 2024, molto consistente: 3.080 lavoratori in più. A trainare le assunzioni è il settore legato al turismo, tant’è che l’impiego di contratti a tempo determinato cresce arrivando all’88%, il 3% in più rispetto all’anno scorso. In questo mese le 9.330 assunzioni previste si concentrano nei 5 principali settori di attività: servizi di alloggio, ristorazione e turismo, con ben 5.930 ingressi previsti; servizi alle persone con 1.090 lavoratori (trend in forte crescita, anche rispetto ai mesi precedenti); il commercio con 720; i servizi operativi a supporto delle imprese e delle persone con 510; le costruzioni con 270.