Crescono le imprese straniere: boom nell’edilizia

Anche a Rimini, come in tutta la Romagna, crescono le imprese straniere. Alla fine del 2024, dati della Camera di commercio alla mano, in provincia si contano 5.024 imprese straniere attive, che costituiscono il 14,5%: una quota superiore a quella regionale (14,3%) e nazionale (11,8%). Nel confronto con il 31 dicembre 2023 si riscontra un aumento delle realtà che fanno capo a persone non nate in Italia del 4,9%.

I principali settori economici risultano le costruzioni (33,5% delle imprese straniere), il commercio (29,3%), l’alloggio e ristorazione (10,9%), le altre attività di servizi (5,1%), l’industria manifatturiera (4,8%), noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (4,1%) e i trasporti (3,5%). Rispetto al 2023 c’è un aumento in tutti i settori, con un picco del 10% nei trasporti.

I settori con la più alta incidenza percentuale delle imprese straniere sul totale di quelle attive sono, rispettivamente, costruzioni (32,5%, vuol dire che una realtà su tre è straniera), trasporti (19,9%), commercio (17,8%), altre attività di servizi (16,9%), noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (16,3%), alloggio e ristorazione (11,7%) e industria manifatturiera (10,1%).

Riguardo alla natura giuridica di queste imprese, prevalgono nettamente le ditte individuali (74,5% del totale), seguite, a debita distanza, dalle società di capitale (17%) e società di persone (7,9%); in termini di variazione annua crescono decisamente le società di capitale (+8,1%), a cui seguono le società di persone (+4,5%) e le imprese individuali (+4,4%).

In un contesto di analisi territoriale, poi, si evidenzia come più della metà delle imprese straniere provinciali si trovi nel comune di Rimini (54,7%), poi Riccione (9,7%), Bellaria-Igea Marina (7,2%), Santarcangelo (3,7%). I comuni con la più alta incidenza percentuale delle imprese straniere sul totale delle imprese attive risultano essere, rispettivamente, Sassofeltrio (21,0%), Rimini (18,1%), Gemmano (17%) e San Clemente (16,2%).