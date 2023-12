Cricca, anima e cuore per la sua Riccione

Anima e cuore di un ragazzo che canta per la sua città. Giovanni Cricca si è presentato ieri pomeriggio sul palco di piazzale Ceccarini con il suo talento e la sua autenticità. Ne è nato uno spettacolo unico ed emozionante, il ‘Concerto di Natale’, a cui hanno preso parte in un clima insolito per il periodo natalizio centinaia di suoi concittadini, turisti e visitatori, insieme alla vicesindaca di Riccione Sandra Villa e all’assessore al Turismo Mattia Guidi. Bella musica a Riccione in compagnia dell’autore di Sbagliato, l’ultimo dei suoi successi, e di parole dedicate agli amici e a tutte le persone con cui è cresciuto circondato dall’affetto.

Al termine del concerto Giovanni Cricca si è concesso al pubblico firmando le copie di un cd/ep a tiratura limitata a cura di Materiali Musicali. Il ricavato sarà devoluto dall’artista in favore della Fondazione Cetacea di Riccione. Accanto a Cricca sono saliti sul palco Stefano Zambardino al pianoforte e synth, Tommy Graziani alle percussioni acustiche ed elettroniche e Max Corona alla chitarra acustica ed elettrica. A sorpresa insieme a Cricca si è esibito come super ospite Moreno ‘Il biondo’, una vera istituzione quando si parla di ballo liscio.

Il ‘Concerto di Natale’ di Cricca ha dato l’avvio al lungo calendario di spettacoli live nel periodo natalizio. il 26 dicembre toccherà a ‘La notte dei sogni’.

Al Palazzo dei Congressi si svolgeranno nell’occasione il concerto di Santo Stefano e il San Martino d’Oro. Il 29 dicembre toccherà al concerto degli auguri con Fiorella Mannoia e Danilo Rea sempre al Palas. La chiusura dell’anno con ‘Discoteca Romantica’, la festa collettiva di Capodanno lunga due giorni, il 30 dicembre con il saxofonista Jimmy Sax e il 31 dicembre con i dj che hanno fatto la storia di Riccione. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno in piazzale Ceccarini.