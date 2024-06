Cricca, arriva il nuovo singolo: "Canto la storia di un amore finito"

Giovanni Cricca, vent’anni, riccionese, è ormai considerato un giovane talento della scena musicale italiana. È stato consacrato al grande pubblico nel 2022 con la partecipazione ad ‘Amici’. Ieri è uscito il suo nuovo singolo, ‘Zero drammi’.

Che sensazioni prova alla vigilia della pubblicazione del brano?

"Sono davvero entusiasta per questo singolo, anche se cerco di non crearmi aspettative. Ci credo molto, ma non voglio restare deluso. Preferisco godermelo con estrema gioia".

Anche questa canzone si ispira a una sua esperienza di vita?

"Sì, io prendo tutto quello che vivo e lo trasformo in musica. Per esempio, sono stato da poco in Africa e lì ho portato le mie canzoni, ma mi sono fatto contaminare dalla loro musica.

Dove è stato e cosa le è rimasto di questo viaggio?

"Sono stato in Togo, al Village de la joie, un centro che accoglie bambini e ragazzi che hanno varie problemi. Durante questo viaggio ho potuto riflettere e riconnettermi con l’essenza della vita: mi sono accorto che spesso mi lamento di sciocchezze se paragonate alle loro difficoltà. Eppure hanno sempre il sorriso stampato in faccia".

In che modo è avvenuto lo scambio tra la sua musica e la loro?

"Ho insegnato ai bambini a suonare la chitarra e a cantare. Da loro invece ho imparato i canti tradizionali. Poi c’erano i momenti di preghiera: loro pregano solamente con la parte ritmica (bonghi, campane) e hanno un senso del ritmo davvero coinvolgente".

Torniamo al singolo. A chi è rivolto e quale messaggio vuole trasmettere?

"Il brano è rivolto a tutti. Quando scrivo ho un’idea, ma ognuno può vederci quello che vuole. Si possono trovare sia un filo malinconico, sia un messaggio di speranza. Parlo della fine di una relazione d’amore, ne sono rattristato, ma non me ne dispero. Anzi, sono sereno, come se l’avessi già metabolizzata".

Una canzone dedicata a qualcuno in particolare?

"Il brano è cambiato negli anni. Quando lo scrivevo avevo in mente qualcuno, adesso le cose sono diverse. Di sicuro il messaggio di fondo non è cambiato".

Il singolo è l’anticipo di un lavoro più ampio? Ha in cantiere esibizioni dal vivo?

"È presto per parlare di un album. Per i live ho un calendario ricco e in continuo aggiornamento, mi aspettano molti appuntamenti in giro per l’Italia durante l’estate".

Valentina Ricci