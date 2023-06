Cricca duetta con la sindaca tra musica, sogni e parole

Parole, musica e sogni. Sarà un Cricca a cuore aperto, seduto in piazzale Ceccarini davanti al palazzo del Turismo. Il giovane cantante si racconterà domenica alle 18,30 assieme a Daniela Angelini. La sindaca non ha mai fatto mancare al giovane cantante riccionese il proprio sostegno nelle settimane ad Amici. Sarà un incontro per certi versi intimo, un racconto dell’esperienza fatta ad Amici e sul futuro. Cricca dialogherà con la sindaca in un alternarsi di parole e canzoni. "Apriamo la stagione estiva insieme al nostro figlio più promettente, un ragazzo adorabile che vuole un gran bene alla sua città", sottolinea Daniela Angelini. L’evento si chiamerà ‘In riva al cuore’, frase tratta dal brano ‘Maledetta felicità’. Sarà un momento di festa, di musica e di condivisione. Cricca canterà alcuni brani che hanno scandito il suo percorso musicale e insieme alla prima cittadina e Catia Damonte di Radio San Marino svelerà il palinsesto dell’estate riccionese tra concerti all’alba e mostre nelle ville storiche della città.