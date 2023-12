Cricca, esce il nuovo singolo. E torna il San Martino d’oro

Il cartellone degli eventi natalizi a Riccione si amplia e recupera anche la cerimonia del San Martino d’oro, che premia chi si distingue in vari settori e contribuisce a diffondere il nome della città nel mondo.

Tra le novità il concerto di Giovanni Cricca che, sabato 23 alle 16, inaugurerà il palco in piazzale Ceccarini con il "Concerto di Natale", evento di musica e parole che rinnoverà il dialogo con la sindaca Daniela Angelini, presente il Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, che porterà gli auguri del Natale a ospiti e residenti. A fine concerto Cricca, che si esibirà con i musicisti Stefano Zambardino, Tommy Graziani e Max Corona, firmerà le copie di un cdep a tiratura limitata, curato da Materiali Musicali. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Cetacea. Proprio oggi Cricca annuncia l’uscita di "Sbagliato" (Columbia RecordsSony Music Italy) il suo nuovo singolo. Il brano esce su tutte le piattaforme digitali e in radio. In "Sbagliato", Cricca racconta di un rapporto a distanza, in cui a fare da filtro alle emozioni è spesso lo schermo del cellulare, tramite messaggi e videochiamate.

La musica tornerà martedì 26 alle 21 al palacongressi con "La notte dei sogni" diretta da Mario Marzi solista delle più importanti orchestre sinfoniche italiane. Dedicato al musicista Gaspare Tirincanti, il concerto è un omaggio alla Walt Disney. Sul palco vari artisti e l’orchestra giovanile Mondaino Youth Orchestra, diretta dal Michele Chiaretti. Durante la serata condotta da Simona Mulazzani in diretta su Icaro tv , si terrà la terza edizione del San Martino d’oro. L’ingresso è libero, ma con biglietto-invito da ritirare lunedì 18 dicembre al Palazzo del Turismo. Seguiranno i concerti ‘Fiorella Mannoia incontra in musica Danilo Rea’ (biglietti su TicketNation) il 29 al palacongressi e quello gratuito di Jimmy San il 30 alle 18 in piazzale Ceccarini.

Nives Concolino