Criminalità e allarme nella zona sud. Rafforzati i controlli a Miramare

Preoccupazioni crescenti tra gli imprenditori della zona sud di Rimini per una serie di episodi di microcriminalità. A raccogliere il grido d’allarme del tessuto produttivo locale è stato Corrado Della Vista, presidente di Conflavoro PMI Rimini. "Ho avuto un lungo e costruttivo colloquio telefonico con il questore Olimpia Abbate, al fine di rappresentare le numerose segnalazioni e preoccupazioni che, da giorni, stanno emergendo in particolare nella zona sud della città", ha spiegato Della Vista in una nota.

Le segnalazioni riguardano furti, borseggi, disturbi alla quiete pubblica, fenomeni che – secondo quanto riportato – "stanno generando forte disagio tra gli imprenditori locali e rischiano di compromettere l’immagine turistica della nostra Riviera. Non mancano, infatti, segnalazioni di turisti derubati o infastiditi, con conseguenze negative anche in termini di reputazione".

Gli operatori del settore, soprattutto in quella parte di città particolarmente esposta durante l’estate, si stanno muovendo in modo coordinato: "Gli operatori della zona sud si stanno muovendo con grande senso di responsabilità, confrontandosi tra loro e denunciando in modo unitario quanto accade. Un lavoro corale e quotidiano che ho voluto portare all’attenzione della Questura, con spirito collaborativo e costruttivo".

Dal colloquio con il questore è arrivata la rassicurazione che i controlli saranno intensificati nell’immediato, grazie all’invio di ulteriori pattuglie sul territorio. "Il questore ha confermato il potenziamento immediato dei controlli sul territorio, attraverso l’invio di ulteriori pattuglie. Inoltre, a partire dalla prossima settimana, arriveranno i rinforzi estivi, fondamentali per rispondere all’aumento della popolazione che Rimini registra durante la stagione turistica. L’auspicio condiviso è che il contingente sia più consistente rispetto agli scorsi anni, per garantire un presidio efficace e continuativo".

In programma anche un momento di confronto diretto tra istituzioni e cittadini. "È previsto anche un momento di confronto diretto con i cittadini e gli operatori: il questore sarà presente personalmente sul territorio oppure inviterà una delegazione presso il suo ufficio per approfondire ulteriormente le dinamiche locali".