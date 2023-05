Criminalità e sicurezza al centro di un convegno

Una tavola rotonda dedicata ai temi della sicurezza urbana e della microcriminalità della provincia di Rimini. L’evento, promosso da Uil e Usip (Unione sindacale italiana poliziotti), si svolgerà domani a partire dalle 9.30 nella sala museale al terzo piano di via Dei Cavalieri 22. Numerosi gli interventi in programma, tra cui quelli di Laura Casonato (segretario generale Usip Rimini), Giuseppina Morolli (segretaria confederale Uil Rimini), Giuliano Zignani (segretario generale Uil Emilia-Romagna). Previsti anche dei collegamenti con Vittorio Costantini (segretario generale nazionale di Usip) e il segretario nazionale Uil Pierpaolo Bombardieri. Non mancherà un confronto con i rappresentanti della politica, a cominciare dai senatori Domenica Spinelli e Marco Croatti, dal deputato Jacopo Morrone, da sindaci e assessori dei Comuni di Bellaria, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica. Sarà l’occasione per fare il punto su numerose questioni legate alla gestione della sicurezza, specialmente duante la stagione estiva.