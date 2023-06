"Criminalità, ora non si abbassi la guardia"

Bande di ragazzini in centro, paura e segnalazioni. L’estate è arrivata anche sul piano della sicurezza, dice Maurizio Metto presidente del Consorzio Ceccarini: "Ci sono arrivate alcune segnalazioni. Sappiamo anche che le forze dell’ordine stanno facendo molti controlli, ma è evidente che serve attenzione, tant’è che da subito ci auguriamo che il prefetto riprenda due progetti che erano in corso".

Il presidente del Consorzio si riferisce ai vigilantes e alla nuova centrale per connettere le telecamere al comando della municipale. La presenza dei vigilantes nella zona centrale, tra la sera e le ore notturne, è un progetto iniziato alcune stagioni fa. La settimana scorsa il Consorzio aveva avuto dall’amministrazione comunale la rassicurazione che erano in corso le trattative con la società che fornisce il servizio, per poter avere il personale di sorveglianza in strada il prima possibile, e comunque entro la Notte Rosa. "In questi giorni la giunta avrebbe dovuto chiudere la partita con la società interessata nel fornire il servizio - riprende il presidente -. Mi auguro che il commissario prefettizio possa dare impulso al progetto così che non si perda l’occasione per avere i vigilantes a presidiare le aree pedonali". Un anno fa il servizio di vigilanza era svolto da più unità, anche più di una decina nei momenti più caldi della stagione, posti lungo viale Dante e nella zona centrale di viale Ceccarini inclusa l’attenzione nella zona di piazzale Roma, zona calda anche per i bagnini. L’estate scorsa i vigilantes si muovevano nelle zone da presidiare segnalando le situazioni critiche così che polizia municipale o forze dell’ordine potessero intervenire il prima possibile. I risultati sono stati soddisfacenti, hanno detto in passato i titolari delle attività, ed è per questo che oggi si appellano al prefetto perché il Comune investa nuovamente nel servizio. "Vorremmo inoltre chiedere la disponibilità a procedere il prima possibile con l’aggiornamento della nuova centrale della municipale nella gestione della videosorveglianza. Sappiamo che gli uffici stavano ricercando le attrezzature per poter procedere con l’aggiornamento della centrale. E’ fondamentale avere le telecamere funzionanti per poter vedere e intervenire il prima possibile, dunque contiamo che anche questo progetto possa andare avanti il più speditamente possibile".

Gli associati al Consorzio sanno bene che la percezione di sicurezza dei turisti passa per la battaglia contro la microcriminalità. "Va combattuta in modo importante senza attendere". Intanto su TikTok già compaiono video con ragazzi che mostrano come arrivare a Riccione senza spendere in soggiorno. Nei video si vedono armati di materasso buttato in spiaggia per passare la notte prima di vivere la città di giorno.

Andrea Oliva