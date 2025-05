"Criminalità, servono pattuglie notturne"

Eventi di macrocriminalità sul territorio di Bellaria Igea Marina non possono venire derubricati a singoli episodi nè relegati a fatti sporadici. Dopo la rapina a mano armata al Punto Snai, messo a segno da due banditi a mezzanotte tra martedì e mercoledì, i consiglieri di Obiettivo Comune chiedono un giro di vite sulla sicurezza.

"Da ormai qualche anno – attaccano Gianni Giovanardì e Gianluca Medri Ottaviani – siamo costretti a valutare le conseguenze di situazioni che colpiscono in negativo proprietà private, aziende, attività del commercio, situazioni che riportano in primo piano il tema della sicurezza sociale e della sicurezza dei cittadini". "Senza allarmismi o vittimismi di maniera – continua no – ma con la logica che vuole che si mettano al centro azioni di contrasto incisive e pragmatiche, indirizzando risorse su uomini e mezzi a sostegno di una allargata campagna di prevenzione e controllo".

Quanto agli ’sceriffi di quartiere’ (70 cittadini in chat, con 5 referenti in diverse zone del territorio), Obiettivo Comune afferma: "Valuteremo in seguito l’efficacia del coinvolgimento dei cittadini in una coordinata azione di prossimità, così viene definita; ad oggi ci limitiamo a registrare come non possa essere delegata a terzi la materia della sicurezza sociale che è oggetto istituzionale così come lo sono le politiche di ordine pubblico che fanno a capo alle istituzioni nazionali. Qualsiasi coinvolgimento dei cittadini non può sostituire il ruolo di chi è preposto al controllo e monitoraggio del nostro territorio avendo funzioni ed indirizzi che si inseriscono in un preciso quadro normativo che ne sostanzia i principi". "Ben venga il cittadino attento custode del giardino, parco o della zona in cui abita; difficile inquadrarne i limiti di azione affinché non si valichi il limite oggettivo della delazione. Un equilibrio che andrà certamente ricercato nella responsabilità dei singoli aderenti al progetto dentro un attento coordinamento degli amministratori pubblici". Per Obiettivo Comune "restano prioritari gli investimenti sulla dotazione territoriale mettendo a regime finalmente scelte che vedano una più flessibile copertura di servizio sul nostro territorio nelle ore serali e notturne".

Infine: "Sono fondamentali gli indirizzi amministrativi che ampliano il concetto di monitoraggio di ogni area della nostra città investendo nello scambio informativo costante con tutti coloro che si occupano nel ruolo di sicurezza ed ordine pubblico".

