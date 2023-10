Criminalità, solo Milano ci batte. Furti e rapine restano la piaga

Reati in aumento nel 2022, a Rimini come nel resto d’Italia. E la nostra provincia per l’ennesima volta si piazza al secondo posto per numero di reati in rapporto a quello dei residenti. Ci batte – ancora una volta – solo Milano. È la fotografia scattata dall’indagine annuale realizzata dal Sole 24 ore sulla criminalità, sulla base dei dati forniti dal ministero dell’Interno. A Rimini 6.246 reati ogni 100mila abitanti, contro i 6.991 di Milano. Nella classifica Bologna è quarta (5.436), Ravenna 21esima (3.898) e Forlì-Cesena 30esima (3.583). Tornando a Rimini, nel 2022 sono stati in totale 21.118 i reati denunciati. Erano stati 18.538 nel 2021, anno in cui restrizioni e limitazioni imposte dal Covid hanno ridotto i reati. Ma rispetto a dieci anni fa, la situazione è migliorata: 24.681 i reati denunciati nel 2012, 3.563 in più. È una magra consolazione, anche se nel primo semestre del 2023 i reati nella nostra provincia sono calati dell’8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Le rapine e i furti restano la piaga di Rimini. In Italia siamo i secondi per i furti in generale, con 11.112 denunce nel 2022. In particolare: secondi per furti nelle attività commerciali (832), quarti per quelli con destrezza (1.760), quinti per furti con strappo (ben 1.760), 14esimi per i furti in abitazioni (1.090). La nostra provincia è terza per rapine in rapporto al numero di abitanti: 111 ogni 100mila residenti, 375 le denunce in totale. E siamo i primi per le rapine nei negozi (47 totali, 14 ogni 100mila abitanti), terzi per quelle in strada (251 in tutto) e quinti per le rapine in casa (17). Resta alto il numero delle violenze sessuali, 53, che collocano Rimini al nono posto (16 casi ogni 100mila abitanti), a cui vanno aggiunti 7 casi di violenze su under 14. Rimini è terza per lesioni dolose (567 le denunce), 15esima per minacce (540). Reati di droga: 255 le denunce totali, siamo al nono posto. E siamo quinti per estorsioni: 99 casi, 29,3 ogni 100mila abitanti.

Numeri da analizzare con la giusta prospettiva, secondo il sindaco di Rimini e presidente della Provincia. "Sui dati della criminalità – premette Jamil Sadegholvaad – pesa naturalmente l’impatto del turismo, con milioni di persone che non rientrano tra i residenti, usati come parametro. Rispetto al 2012 il numero dei reati è sceso del 14%. Un trend che pare delinearsi anche per il 2023, con un calo delle denunce dell’8% nei primi mesi rispetto al 2022". Analizzati i dati, Sadegholvaad torna sul problema della carenza di divise a Rimini. "A livello nazionale emerge come la presenza capillare e costante delle forze dell’ordine sia il fattore decisivo, oltre che per garantire il presidio delle città, anche per aumentare la sicurezza percepita da parte dei cittadini e favorire la propensione alle denunce. E a Rimini purtroppo, lo diciamo da anni, scontiamo l’inadeguatezza degli organici delle forze dell’ordine...". Carenza "che non può essere compensata dall’enorme impegno e lavoro di cui esse si fanno carico". "In città – continua il sindaco – siamo intervenuti su diversi fronti, aumentando il personale della polizia locale in pianta stabile e potenziando la rete di telecamere su tutto il territorio. Importante sarà poi l’avvio dei lavori di riqualificazione all’ex caserma ’Giulio Cesare’, che diventerà la nuova cittadella della sicurezza". Qui, come noto, andranno Questura, polizia stradale e guardia di finanza. "In questi giorni sono in partenza i lavori di demolizione della caserma. È il primo passo di un percorso che doterà Rimini di una nuova sede, moderna e adeguata alle esigenze delle donne e degli uomini impegnati ogni giorno nella tutela della nostra comunità, che ringrazio per il grande lavoro di cui si fanno carico".

Manuel Spadazzi