Criminalità tra numeri e percezione: "Rimini città sicura, lo dicono i dati"

"Rimini è una città più sicura di quanto viene percepito dalla popolazione. Se infatti teniamo conto dell’impennata di presenze turistiche dei mesi estivi, il dato sul numero di reati denunciati si mostra sotto una luce diversa ed è in linea con quello di altri capoluoghi delle stesse dimensioni. È una realtà che in questi tre anni ho potuto toccare con mano grazie al lavoro prezioso dei nostri presidi sul territorio, i quali procedono per l’80 per cento dei delitti commessi in provincia". Sono le considerazioni espresse del colonnello Mario La Mura nell’ultimo triennio comandante provinciale dei carabinieri di Rimini, che ora si prepara a lasciare la caserma di via Carlo Alberto Dalla Chiesa: andrà a ricoprire il ruolo di capo dell’Ufficio Relazioni con il pubblico del comando generale dell’Arma a Roma. Al suo posto il colonnello Ruggero Gerardo.

"Porterò per sempre nel cuore questo territorio, che mi ha arricchito molto sia dal punto di vista professionale che da quello umano – ha detto La Mura nel corso dell’incontro con i giornalisti –. La Riviera ha tanto da offrire e rappresenta un punto nevralgico non solo a livello turistico. Un grazie sincero a tutti i carabinieri che in questi anni sono stati la mia seconda famiglia e i rappresentanti delle istituzioni con i quali ho avuto modo di collaborare per garantire la sicurezza del territorio".

Il saluto di La Mura è stata l’occasione anche per elencare alcuni dati riguardanti i reati registrati nel Riminese nel triennio 2020-2023. Esaminando in termini assoluti l’andamento della delittuosità generale, si rileva che nel 2022 (gennaio-agosto) si sono registrati 15.300 reati e nel medesimo periodo di quest’anno sono stati 13.736, in calo del 10%. I carabinieri hanno complessivamente arrestato oltre 1.300 persone e ne ha hanno denunciate circa 8mila. Per i reati di maggior allarme sociale, quali i furti e le rapine, gli arresti effettuati sono stati 618 e le denunce in stato di libertà sono state 1.208. Un vero e proprio giro di vite è stato messo in campo dai carabinieri contro il fenomeno dei furti e rapine di orologi da polso di rilevante valore: nel triennio 2020-2023 sono state eseguire 15 misure cautelari in carcere e 2 deferimenti, con il recupero di svariati orologi preziosi (Rolex Daytona, Patek Philippe, etc.) del valore complessivo di circa 300mila euro. Imponente il lavoro condotto dall’Arma, in accordo con il comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, per il contrasto alle baby gang, che specialmente nell’estate del 2021 avevano imperversato in Riviera. Determinanti si sono rivelati in particolar modo i controlli e le identificazione preventive svolte dai carabinieri, specialmente all’arrivo dei giovani nelle stazioni di Rimini e Riccione. Una strategia che ha consentito di ottenere nell’estate 2022 una drastica riduzione dei reati contro il patrimonio rispetto al 2021, con un decremento delle rapine del 37% ed in particolare del 44% di quelle commesse in pubblica via. Riproposta nell’estate appena trascorsa, si è confermata assolutamente efficace, con risultati che hanno premiato l’intuizione e lo sforzo compiuti (reati totali diminuiti del 10%, tra i quali si evidenzia il -39% di rapine commesse sulla pubblica via), anche grazie ai rinforzi estivi. Il

dato, in costante miglioramento, è ancor più evidente nel raffronto del periodo estivo 20212023 dove le rapine sono diminuite del 70% e quelle in pubblica via del 73%.