Crisi Alluminio, i sindacati:: "Adesso pagate gli stipendi"

E’ in liquidazione dal 23 febbraio scorso, ora con la concessione della moratoria sembrano poter iniziare a vedere la luca i lavoratori dell’Alluminio Sammarinese. Lo fanno sapere i segretari delle Federazioni industria di Csdl, Cdls e Usl aggiornando la situazione dell’azienda storica del Titano che conta circa 250 dipendenti e che è in crisi da mesi. "Abbiamo appreso – comunicano dai sindacati – della concessione della moratoria richiesta dal liquidatore Simone Menghini, e autorizzata dal tribunale nella giornata di oggi (ieri, ndr), esprimiamo apprezzamento per l’operato che ha condotto al raggiungimento di questo importante risultato in un così breve lasso di tempo". Il decreto per la liquidazione a San Marino, a differenza dell’Italia, permette di agire per la continuità aziendale. Il liquidatore da giorni è al lavoro per saldare i debiti, salvaguardare l’occupazione e ottenere quella moratoria, appunto appena ottenuta, per l’operatività dell’azienda.

"L’impegno profuso da tutte le parti, incluse le segreterie di Stato coinvolte nel raggiungimento di questo primario obiettivo finalizzato alla continuità aziendale e al pagamento degli stipendi – sottolineano in coro Csdl, Cdls e Usl – deve ora concretizzarsi con il sostegno finanziario richiamato nel decreto di moratoria. Pertanto, ci attendiamo che già nelle prossime ore gli istituti di credito concedano le risorse necessarie al pagamento degli stipendi arretrati e alla immediata prosecuzione dell’attività aziendale". In attesa di ulteriori positivi sviluppi, il sindacato manterrà "costanti rapporti con tutte le parti e riferirà puntualmente all’assemblea dei lavoratori".

"Dobbiamo intervenire per salvaguardare il futuro dell’azienda – aveva sottolineato a più riprese nei mesi scorsi il segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini – come importante impresa del nostro territorio ma, soprattutto, il piano occupazionale. Di fronte a una crisi di impresa importante il sistema ha reagito in maniera molto rapida facendo un buon lavoro di squadra". Il Congresso di Stato era venuto a conoscenza della crisi dell’Alluminio Sammarinese nei giorni tra Natale e il periodo immediatamente successivo e si è subito attivato, insieme ai sindacati e agli istituti di credito. Con l’obiettivo "di cercare di contenere i possibili effetti negativi sul sistema economico e sociale".