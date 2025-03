Crisi banca Carim: tutti assolti. Si chiude la partita nei tribunali

Nessun colpevole per la gestione dell’ex banca Carim. Tutti assolti dalle accuse perché "il fatto non sussiste". La parola fine è stata scritta poche settimane fa. La sentenza nei confronti degli ex vertici della banca è passata in giudicato. Si chiude così la partita in tribunale di una delle vicende più dolorose per Rimini negli ultimi anni, legata alla crisi dello storico istituto di credito, commissariato da Bankitalia nel 2010 e acquisito otto anni dopo dal gruppo Crédit Agricole.

A seguito del commissariamento e delle sanzioni di Bankitalia, la Procura aveva aperto un’indagine contro ex presidente e consiglieri del cda di Carim, e direttore e vicedirettore in carica negli anni della bufera. Alla sbarra erano finiti Giuliano Ioni, presidente (nella foto), Alberto Martini e Claudio Grossi, rispettivamente direttore e vice, che dovevano rispondere di associazione a delinquere finalizzata a false comunicazioni sociali e illecita restituzione dei conferimenti, e gli ex membri del cda (16 in tutto) a cui erano stati contestati gli stessi reati tranne l’associazione. L’accusa era di non aver inserito nei bilanci, tra il 2009 e il 2010, le perdite di crediti ormai deteriorati per un valore di quasi 80 milioni. Tutti gli imputati erano stati assolti in primo grado nel 2018 perché "il fatto non sussiste". Fondamentale era stato l’esito delle perizie: avevano escluso il superamento della soglia di punibilità per gli ex amministratori dal punto di vista penale. I giudici avevano considerato inoltre non punibile l’acquisto di azioni proprie. La Procura di Rimini e un gruppo di piccoli azionisti – assistiti dall’avvocato Davide Lombardi – avevano presentato ricorso. Ma nel settembre del 2024 la Corte d’Appello ha respinto il ricorso e ha confermato la sentenza del tribunale di Rimini: tutti assolti.

Per i piccoli azionisti c’era l’ultimo spiraglio: il ricorso in Cassazione. Ricorso a cui hanno rinunciato. Per questo "la sentenza è passata definitivamente in giudicato, alcune settimane fa", confermano i legali degli ex amministratori. I piccoli azionisti ora dovranno pagare le spese processuali. Partita chiusa. Gli ex membri del cda, alla fine, non hanno nemmeno dovuto pagare le multe inflitte inizialmente da Bankitalia. E Crédit Agricole ha rinunciato all’azione di rivalsa nei loro confronti.

Manuel Spadazzi