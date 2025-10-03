Crisi epilettica in auto, salvato da un passante

Colpito da un attacco epilettico mentre era al volante, ha rischiato di perdere la vita, ma il pronto intervento di un passante diretto al lavoro l’ha salvato. Al centro dell’episodio, che poteva finire in tragedia, martedì mattina davanti al ‘Pastrocchio’ di Riccione, un giovane del posto alla guida di un’utilitaria grigia proveniente da viale Bondeno, strada che collega viale Vittorio Emanuele II a viale Cortemaggiore. L’automobilista ai primi sintomi ha avuto la lucidità di rallentare e fermare il veicolo. Ha fatto appena in tempo a parcheggiare, quando è entrato in crisi. Si dimenava, stava malissimo, ma non riusciva neppure a chiedere aiuto. Provvidenziale è stato il rapido intervento di un passante, Gianni Stramazzotti, responsabile delle risorse umane del vicino locale, che diretto al suo ufficio, parcheggiata l’auto a pochi passi, ha notato l’uomo in grande sofferenza. Senza pensarci due volte, ha aperto lo sportello dell’auto e prestato un primo soccorso al malcapitato, cercando di fare in modo che in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, potesse almeno respirare bene.

A raccontarlo è lo stesso Stramazzotti: "Ho visto questo ragazzo che si dimenava all’interno dell’auto, ho aperto lo sportello e chiamato immediatamente il 118, prestando intanto un primo soccorso. Era molto agitato, si vedeva che stava male al punto di non poter chiedere aiuto. Aveva difficoltà anche a respirare. Ho provato a chiamarlo, ma non rispondeva". A quel punto continua il soccorritore "ho cercato di aprirgli leggermente la bocca e facilitare la respirazione, perché durante la crisi digrignava i denti. Mentre si stava accasciando sull’altro seggiolino, sono riuscito pian piano ad abbassare il sedile di guida per farlo stendere, nel frattempo sono rimasto al telefono col personale del 118. Arrivati i sanitari, dopo i primi soccorsi il giovane si è un po’ ripreso. Trasportato in ambulanza all’ospedale Infermi di Rimini, a quanto mi hanno detto è risultato già fuori pericolo".

All’indomani del fatto, accaduto martedì, sottolinea Stramazzotti, c’è la soddisfazione "di aver capito all’istante cosa stava accadendo, di prestare soccorso e, cosa più importante, di essere riuscito a salvare una vita". L’ambulanza è giunta sul posto dopo otto minuti ma, come ha poi avuto occasione di evidenziare la famiglia del giovane "l’intervento immediato di Stramazzotti ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Il supporto vitale garantito in quei primi e cruciali secondi è stato fondamentale". Da qui il grazie a quell’ "angelo" che in quel momento per fatalità si è trovato sul posto e che ha fatto in modo che tutto finisse bene.

Nives Concolino