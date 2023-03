Crisi Fontanot, 120 posti a rischio "Concordato preventivo in vista"

"Fontanot Spa presto dovrebbe presentare il concordato, a rischio c’è il lavoro di 100 dipendenti nello stabilimento produttivo di Cerasolo e di altri 20 nel centro imballaggio di Verucchio", è quanto riferisce Renzo Crociati segretario generale di Fillea Cgil Rimini sull’oscuro destino di Fontanot Spa, a seguito di un incontro a cui, oltre al sindacalista della Cgil, hanno presenziato i proprietari, i dipendenti e Roberto Casanova, segretario generale di Filca Cisl. Crociati, stiamo perdendo un’altra azienda?

"Molto probabilmente entro la fine di aprile la proprietà consegnerà il concordato al tribunale di Rimini per problemi finanziari".

Cosa intendete fare per i dipendenti?

"L’azienda è una delle realtà più importanti del settore del legno, nonché leader nella produzione di scale. Faremo tutto il possibile per salvaguardare il polo produttivo e tutti i posti di lavoro. Abbiamo inviato una richiesta di incontro urgente alla Regione e alla Provincia per convocare un tavolo di salvaguardia dell’occupazione. Il nostro obiettivo è anche un incontro al ministero del lavoro per chiedere l’utilizzo della cassa integrazione straordinaria e contestualmente avviare tutti i confronti necessari per garantire i posti di lavoro".

Cosa succederà dopo il concordato?

"Nel momento in cui il concordato verrà presentato, terminerà la cassa integrazione ordinaria per i lavoratori e chiederemo al ministero l’avvio per la cassa d’integrazione straordinaria per crisi aziendale".

Di che tipo di concordato si starebbe parlando?

"Speriamo, per la salvaguardia dell’azienda, che sia un concordato in continuità. Al tavolo dei lavori abbiamo chiesto la presenza delle organizzazioni sindacali regionali, perché non ci possiamo permettere di perdere un polo produttivo molto importante per il territorio di Rimini e per l’indotto".

È vero che si parla di creare una cooperativa fra dipendenti per pagare i debiti dell’azienda?

"Saranno valutazioni che verranno fatte nel momento opportuno".

Si è fatto avanti qualcuno? "L’azienda non riesce più ad andare avanti con la gestione ordinaria. Vorremmo sapere se esistono imprenditori interessati ad acquisire la società. Da parte nostra ci adopereremo tramite il tavolo di salvaguardia e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali".

Andrea G. Cammarata