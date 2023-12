"Crisi Melograno: tuteliamo i lavoratori"

Le conseguenze della crisi della Melograno, l’azienda di Santarcangelo specializzata in frutta e verdura lavate e pronte al consumo, saranno prima di tutto sui lavoratori. Con la messa in liquidazione della società, decisa dal tribunale di Rimini il 14 dicembre, l’azienda lascerebbe in sospeso le indennità non percepite dai lavoratori dell’Op Melograno. È il consorzio di operatori agricoli che conferiva i prodotti alimentari alla Melograno Spa che, a sua volta, li preparava e confezionava per immetterli poi sul mercato della grande distribuzione. Ma l’intricato affaire di Melograno spa è legato a un’operazione finanziaria che potrebbe portare a esiti tutt’altro che negativi. Esiti paventati anche dal giudice Francecsa Miconi nella sentenza di liquidazione, che ha messo nero su bianco l’esistenza di "contatti e trattative per vendere gli impianti".

Sulla crisi della Melograno alza la voce la Cgil con Anna Battaglia. "L’azienda commerciale, la Melograno spa, è finita in liquidazione, ma chi produceva i prodotti di quarta gamma era l’Op Melograno, per il quale ci siamo attivati da tempo attraverso tavoli in Provincia e in Regione. Ci siamo mossi a tutela dei lavoratori con contratto dell’agricoltura. Agli incontri l’amministratore e l’avvocato ci hanno sempre garantito che i crediti dei lavoratori sarebbero stati pagati. Siamo molto preoccupati perché è finita così in liquidazione l’azienda debitrice verso l’Op Melograno. Il consorzio aveva circa 40 collaboratori a cui sono dovute svariate indennità".

Secondo la sindacalista ci sarebbe stata una "cartolarizzazione" dei debiti su un’altra società veicolo e riconducibile al fondatore di Melograno Spa, Claudio Coli. Non a caso, di un accordo di cartolarizzazione si parla anche nella sentenza di liquidazione. L’immobile in via Bornaccino, a Santarcangelo di Romagna, sede di Melograno spa nonché stabilimento produttivo della Op, secondo quanto si legge nella sentenza è oggetto di un accordo di cartolarizzazione, stipulato nel 2020 tramite una "società veicolo" avente come unico socio legale lo stesso Coli. Accordo che ancora non avrebbe prodotto le "liquidità" necessarie. La società veicolo che si è accollata i debiti avrebbe già richiesto un mutuo di 4 milioni di euro. Un mutuo che – stando alla sentenza – sarebbe tuttora in attesa di una delibera che darebbe il via al relativo finanziamento. L’immobile inoltre risulta "ceduto". Sulla questione Melograno interviene anche la sindaca Alice Parma (foto): "Stiamo monitorando la situazione con il tavolo di salvaguardia occupazionale coordinato dalla Regione, e ci siamo presi l’impegno, con le parti sindacali e aziendali, di aggiornarci nel più breve tempo possibile".

Andrea G. Cammarata