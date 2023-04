Crisi Terme, si sblocca la cassa

Otto maggio, resta questa l’unica comunicazione arrivata ad oggi dalla proprietà dello stabilimento termale sulla riapertura. Tuttavia certezze ancora non ce ne sono ed anzi in municipio attendono l’incontro di venerdì al quale sono stati invitati anche sindacati e dipendenti in cerca di garazie per il futuro.

L’amministrazione comunale ha posto condizioni chiare alla proprietà, chiedendo già nelle settimane scorse un piano industriale che non guardi all’immediato, dunque all’apertura stagionale, ma che possa rilanciare lo stabilimento termale. Ed è la stessa cosa che chiede la Filcams Cgil viste le preoccupazioni dei dipendenti che da anni ormai attendono con apprensione l’apertura stagionale dello stabilimento sperando che non sia l’ultima. Ad oggi, ammettono dalla Filcams, comunicazioni per l’attivazione dei contratti in vista della riapertura non ce ne sono state. In altre parole non si sa se e quando si riaprirà. Ma potrebbe sbloccarsi a breve la situazione della cassa integrazione. L’accordo era saltato perché i sindacati chiedevano l’anticipo della cassa integrazione all’azienda per evitare che i dipendenti attendessero mesi prima dell’arrivo dei primi addebiti. Ma la proprietà aveva detto no. Poi si sono messe di mezzo le istituzioni e dopo i passaggi che sono stati fatti in Regione dovrebbe sbloccarsi anche la cassa integrazione. Si rimane in attesa del nullosta del ministero. In questo caso verranno liquidate ai dipendenti annuali le mensilità di marzo e aprile, se verrà confermata l’apertura in maggio. Come si diceva la decisione spetta alla proprietà e ai soci che dovranno garantire gli investimenti necessari all’apertura dello stabilimento. Intanto in municipio attendono di capire fino a dove arriveranno le garanzie. Un’apertura limitata ad alcuni mesi estivi non risolverebbe la situazione complicata delle Terme e non aiuterebbe al rilancio dell’intera struttura. In giunta e sono convinti ed è per questo motivo che hanno chiesto un piano industriale che possa rilanciare lo stabilimento e fare da volano al settore ricettivo. In municipio non hanno mai nascosto l’interesse per il comparto termale ritenuto strategico per il turismo. Già in campagna elettorale la coalizione aveva presentato un progetto per un centro termale nell’area sud.

Sull’attuale stabilimento resta in piedi anche un progetto faraonico per rilanciare l’intera area con tanto di struttura alberghiera pluristelletata e che si alza in cielo. Ma per poter passare dai rendering al cantiere servono finanziatori disposti a investire decine di milioni di euro.

I lavoratori restano in attesa, ma non si accontenteranno di un’apertura stagionale con lo spettro di un’altra cassa integrazione in inverno.

Andrea Oliva