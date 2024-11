Cristian Lucarelli, campione di nuoto ed ora ambasciatore

Cristian Lucarelli, un campione di nuoto che diviene ‘Ambasciatore di Riccione nel mondo’. Il nuotatore della sezione Super-abili della Polisportiva comunale ha ricevuto dalla sindaca Daniela Angelini e dall’assessore allo sport Simone Imola il riconoscimento della città per i meriti sportivi e l’impegno profuso nel veicolare i valori dello sport paralimpico. "La sua dedizione nel promuovere lo sport paralimpico e il nuoto - dicono Angelini e Imola - rappresenta un massaggio importante per tutti e in particolare per i giovani".