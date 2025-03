Cristian, primo arbitro in carrozzina: "Ma che fatica cambiare le regole..."

Lo sport non ha barriere. Ma abbatterle non è stata un’impresa facile per Cristian Agostini, 17enne di Santarcangelo diventato il primo arbitro in sedie a rotelle in Italia. Una storia di passione e coraggio quella di Cristian, che vive a Santarcangelo con i genitori Raffaella e Tomas e il fratello Mattia e studia al liceo scientifico Marie Curie di Savignano.

Com’è nato il suo amore per lo sport?

"Con il baskin, uno sport inclusivo dove persone con disabilità fisiche o mentali giocano a pallacanestro insieme a normodotati, ognuno secondo le proprie abilità. Prima di conoscere il baskin non avrei mai pensato di fare dello sport, tanto meno a livello agonistico".

Lei gioca negli Onions Baskin di Santarcangelo, giusto?

"Sì, è la squadra fondata da mia mamma, che partecipa al campionato dedicato alla pallacanestro inclusiva. Il baskin in poco tempo è diventato la mia grande passione".

Nel campionato scorso è stato il miglior realizzatore di punti.

"Già... Ne ho realizzati 141, con 47 canestri a segno su 54".

È stato molto più difficile per lei diventare arbitro?

"Abbastanza, perché fino a qualche tempo fa, l’arbitraggio in sedia a rotelle non era previsto dal regolamento dell’Eisi (l’Ente ittaliano sport inclusivi)".

E come ha reagito, quando le hanno detto che non era possibile?

"All’inizio mi sono demoralizzato. Ma ho deciso che non avrei mollato".

Come ha fatto a farlo modificare?

"Grazie alla mia determinazione il regolamento è stato rivisto ed è stata prevista una nuova figura: l’arbitro in carrozzina".

È consapevole che, a suo modo, sta facendo storia nel mondo dello sport?

"Quello che mi interessava era dimostrare che le barriere possono essere abbattute e che la passione per lo sport non conosce barriere. Non mi sono reso conto subito dell’importanza di questo risultato perchè ero più focalizzato sul mio obiettivo personale, ma poi ho capito di aver aver aperto la strada".

Mai avuto contestazioni?

"No. Tutt’altro, anche se qualcuno mi consigliava di continuare a giocare visto che secondo loro ero molto bravo e di non distrarmi con l’arbitraggio".

Quando ha arbitrato la sua prima partita?

"Il 26 gennaio scorso a Faenza e sono stato sostenuto da tutti". Lei è stato accolto in municipio per parlare della sua esperienza. Che effetto le ha fatto?

"Ero molto emozionato".

Quali obiettivi ci sono nel suo futuro?

"Prima di tutto diplomarmi. Poi voglio andare all’università per studiare ingegneria e scienze informatica. E voglio continuare a giocare e arbitrare".

Ermanno Pasolini