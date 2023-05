"Criteri fuori dal tempo, i turisti guardano il web"

"L’attuale sistema di classificazione alberghiera non ha più senso, è superato dalla storia, non serve a niente". Parole e musica di Mauro Santinato (foto nel tondo), consulente di marketing e presidente di Teamwork, nonché titolare del Demo Hotel, scommessa visionaria alla Barafonda: 9 suite per 24 posti letto, prezzi medi 200 euro ciascuna.

Non male per un albergo a una stella...

"Direi di sì. Aggiungo che nessun cliente dopo aver pagato anche 400-450 euro per le suite all’ultimo piano si è lamentato per il rapporto qualità prezzo, o per aver pagato troppo in un hotel a una stella".

Come ci si guadagna la fiducia degli ospiti?

"Noi siamo secondi su Tripadvisor a Rimini, primi per punteggio su Booking con 9.7, sempre a Rimini.Nessuna recensione negativa. Che invece hanno certi 4 stelle di Marina centro con arredi degli anni ’70, che fanno pagare 38 euro per la camera".

Cosa non quadra più del sistema di classificazione a stelle?

"Sino a fine anni Novanta, cioè all’arrivo delle Ota e dei portali turistici per la vendita di camere, l’albergatore mandava i depliant dove scriveva ’moderna costruzione’, ’vista mare’ e così via. Oggi non più: il controllo lo fa il cliente, guardando foto e servizi sul web. Non si scappa. Puoi autodichiarare quello che vuoi, ma se non quadra ti tanano. E poi..."

Dica.

"In Italia la classificazione è di competenza regionale. E ogni regione ha i suoi criteri".

Da noi come va?

"Il sistema non viene aggiornato da anni. Oggi il cliente valuta la qualità del wi-fi, non la presenza, data per scontata. Wi-fi non contemplato nella classificaizone. Dove si parla di tv color. Ma di che dimensioni? 17 pollici o 50? Non si sa".

Cosa bisognerebbe fare?

"Controlli periodici ogni 5 anni. Criteri aggiornati in base all’evoluzione dei gusti del mercato, dal wi-fi a sistemi di comando vocale, tipo Alexa. Ma anche alla sostituzione di materassi e cuscini. In un materasso si accumulano ogni notte sudore e pelle. Certi hotel non li cambiano da 30 anni. Cuscini idem. E nessuno dice niente".

A quando risalgono le stelle in Emilia Romagna?

"Fino al 1985 c’erano le categorie: prima, seconda, terza e così via. Poi si è passati alla stelle. Oggi più che mai anacronistiche".

m.gra.