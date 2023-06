Critiche al Mystfest Dura replica dei dem

Il Pd della Regina risponde all’attacco degli albergatori in merito alle manifestazioni di giugno, ed in particolare il Mystfest (che comincia domani), ritenute dagli operatori poco funzionali all’incoming turistico. "Il successo di un evento – scrive ora il Pd di Cattolica – è dato sia dalla tipologia che dai partecipanti. Quest’anno il Mystfest conta ospiti del calibro di Elisa True Crime (Elisa di Marco), una nota podcaster di racconti di genere crime molto conosciuta e apprezzata che su YouTube ha oltre 850mila iscritti al suo canale. Ma sarà presente anche il noto giornalista de "Il Post" Stefano Nazzi, diventato popolarissimo grazie al suo podcast chiamato "Indagini", in cui racconta i principali fatti di cronaca nera italiana, capace di fare il tutto esaurito di pubblico negli eventi in cui partecipa e che conta, solamente sul suo canale Instagram, più di 35.000 mila persone che lo seguono. Nazzi ha inserito nella propria programmazione per la presentazione del suo libro anche Cattolica con il Mystfest, pubblicizzandola sui suoi profili social. Personaggi di questo tipo sono inoltre in grado di portare a Cattolica persone di una fascia di età che magari, in altre situazioni, sceglierebbero mete diverse, come ad esempio i giovani, che sono tra i primissimi fruitori delle piattaforme social e di podcast".

Ed ancora il Pd ragiona in risposta agli attacchi recapitati dagli albergatori verso gli eventi della Regina: "Si tratta di eventi che attirano tantissime persone che possono poi prendere posto in un bar, in un ristorante, in un negozio o in qualsiasi altra attività della città. Una buona amministrazione deve infatti pensare alla prosperità di tutte le attività economiche e deve essere in grado di ideare un’ampia gamma di eventi. Le affermazioni fatte dal presidente dell’associazione albergatori di Cattolica sul Mystfest sono dannose per la città perché guardano solamente agli interessi di pochi e non l’interesse generale della collettività".

Luca Pizzagalli