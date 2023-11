"Critiche sterili al commissario"

"È singolare ascoltare molti amministratori locali attaccare il commissario Figliuolo solo per il fatto che questi li abbia esortati a collaborare e non polemizzare. Non è un mistero che fino all’altro giorno utilizzassero tutti gli strumenti per attaccare il Governo sostenendo che non ci fossero gli stanziamenti, poi puntualmente smentiti". Lo afferma la parlamentare di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo. ""Ed oggi che non hanno più argomenti continuano con sterili polemiche, come è il caso dell’onorevole Gnassi".