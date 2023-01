Croatti attacca i candidati del Pd

"I candidati del Pd smettano di parlare del M5s e comincino a guardare in casa propria". Duro il commento del senatore pentastellato Marco Croatti. "Il Pd è ambientalista ma anche per inceneritori e trivelle; è per i diritti sociali ma contro il salario minimo; pacifista ma anche per l’invio di armi. Tutto e il suo contrario. Il M5s non è interessato a un progetto politico che si regga sull’idea, vuota, di battere la destra. Una strategia che allontanerà ancora di più i cittadini dalla politica, gli elettori dalle urne".