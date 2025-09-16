Croatti attacca Tajani: "Il governo abbandona i nostri connazionali"

Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti ha lanciato un duro attacco al ministro degli Esteri Antonio Tajani e al governo Meloni, accusandoli di voltare le spalle ai cittadini italiani impegnati nella Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. In una nota diffusa questa mattina, Croatti ha definito "grave e inaccettabile" la dichiarazione con cui Tajani aveva affermato che gli attivisti italiani "si muovono a loro rischio e pericolo", escludendo così una mobilitazione del governo per garantirne la sicurezza.

"Su molte delle navi salpate sventola il tricolore, compresa la mia", ha ricordato Croatti, rivendicando il valore simbolico della partecipazione italiana alla spedizione. "È proprio a quella bandiera e all’Italia tutta che gli italiani della Flotilla stanno restituendo dignità e prestigio, facendo ciò che questo governo non ha avuto il coraggio di fare: testimoniare solidarietà e pretendere un canale umanitario per i civili di Gaza, vittime di bombe e carestia".

Il parlamentare pentastellato ha inoltre denunciato il silenzio dell’esecutivo di fronte alle azioni militari israeliane: "Nessuna condanna, nessun atto concreto contro chi rade al suolo scuole, ospedali, chiese e bombarda civili in fila per il pane". Croatti ha invitato Tajani e la premier Giorgia Meloni a seguire l’esempio della Spagna: "Il ministro Albares e il premier Sánchez hanno già assicurato ai loro connazionali piena protezione diplomatica e consolare. Trovate le differenze!". Nel frattempo, la Morgana – la barca su cui si trova il senatore – sta raggiungendo le acque al largo di Creta per unirsi alle imbarcazioni partite da Barcellona e al resto della spedizione italiana. La Flotilla, che raccoglie attivisti internazionali e organizzazioni per i diritti umani, mira a rompere simbolicamente il blocco di Gaza e a chiedere l’apertura di corridoi umanitari. "L’umore a bordo è alto – ha concluso Croatti –. L’incredibile sostegno popolare che ci arriva è energia pura che spinge le nostre vele. Con il vento in poppa, andiamo avanti".