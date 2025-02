Croatti avverte:: "Ora ogni riminese vigili"

L’inchiesta sulle infiltrazioni criminali a Rimini legata all’operazione Darknet della Guardia di Finanza e della Direzione distrettuale antimafia, il cui processo inizierà l’11 giugno, preoccupa il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, che ora chiede a tutta la comunità riminese di "vigilare, controllare, denunciare le attività illecite". Questo infatti, "deve rappresentare un dovere civico e sociale di ogni cittadino, di ogni imprenditore, di ogni associazione di categoria". Il gruppo criminale, rimarca il pentastellato, "aveva legami con clan napoletani e casertani e attività ramificate in tutta Italia", ma aveva appunto "la propria base proprio qui in Riviera".

Per Croatti "queste infiltrazioni sono rese più semplici dalla debolezza e dalla fragilità di tante imprese del territorio che, in difficoltà economica, diventano facile preda di criminali senza scrupoli". Ecco perché, ribadisce, "serve una reazione da parte di tutta la nostra comunità per alzare ancora di più il livello di guardia a favore della legalità". Un approccio di questo genere "condiviso e partecipato dall’intera comunità renderà ancora più penetrante ed incisiva l’azione delle nostre forze dell’ordine e manderà ai banditi che vogliono infiltrarsi nelle nostre terre un segnale forte e perentorio". Ed è anche in tal senso "che deve svilupparsi, con la nuova cittadella della sicurezza a Rimini, un nuovo efficace modello partecipato di lotta per la legalità in cui tutti abbiano l’opportunità e gli strumenti adatti per difendere e proteggere il proprio territorio", conclude il senatore riminese Croatti.