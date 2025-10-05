Croatti: "Ci hanno trattato come terroristi"

"Abbiamo partecipato alla missione come attivisti. A bordo della Flotilla c’erano soltanto scatoloni pieni di cibo. Invece ci hanno minacciato come terroristi". A raccontarlo è stato ieri mattina Marco Croatti, senatore riminese del M5s, nella conferenza stampa a Roma insieme agli altri parlamentari con lui a bordo della Flotilla. Croatti, il deputato Arturo Scotto (Pd) e le europarlamentari Annalisa Corrado (Pd) e Benedetta Scuderi (Avs) sono stati rimpatriati già venerdì.

Croatti ha ripercorso i momenti dell’intercettazione della Global Sumud Flotilla, con i militari israeliani che "passavano da una barca all’altra usando gli idranti". Poi il viaggio forzato verso il porto di Ashdod. "Ci hanno tolto zaini, passaporti, tutto. Ci chiamavano terroristi". E ancora: "Sono stato trascinato, buttato giù da un furgone e portato dentro un hub, lo chiamo così ma non so cosa fosse. Per qualche minuto ho incrociato lo sguardo di Annalisa (Corrado) e di Arturo (Scotto) ed eravamo sconcertati, increduli, e sballottati insieme agli altri attivisti – il racconto del senatore riminese – C’è stata paura, non mi vergogno a dirlo. È stata continuamente spezzata la volontà delle persone... C’è stato un momento in cui ho visto Benedetta (Scuderi) chiusa in un posto che era una specie di congelatore. Era appena scesa da una barca dove c’erano 40 gradi di giorno e aveva soltanto qualche vestito leggero addosso. Lei era congelata, ma (i soldati israeliani) non le hanno dato una maglia, nulla".

"Non dirò altro di quel che ho visto con i miei occhi – conclude Croatti – perché dobbiamo difendere gli altri attivisti che sono ancora prigionieri illegalmente". Ieri ha partecipato al corteo per Gaza a Roma e ha auspicato che "le piazze rispondano all’assenza dei nostri governi".