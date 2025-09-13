Croatti in viaggio verso Gaza: "Non sappiamo cosa ci aspetta. Chiediamo protezione al governo"

"Siamo in viaggio diretti a Gaza. Sappiamo che cosa vogliamo e dove stiamo andando, ma non sappiamo che cosa ci aspetta". Marco Croatti racconta così i primi giorni di navigazione con la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria internazionale via mare partita per portare cibo, farmaci e altri beni di prima necessità alla popolazione palestinese. "Questa non è un’azione politica, ma una spedizione umanitaria", continua il senatore riminese del M5s, che è salpato giovedì insieme ad altri 3 parlarmentari ed eurodeputati italiani da Siracusa. Una ventina le barche partite dalla Sicilia, che si uniranno a quelle salpate da Tunisi. "I due attacchi alle imbarcazioni nelle acque tunisine non hanno intimidito la flotta. Ma c’è rabbia per la timida reazione dei governi". I parlamentari e gli altri volontari italiani partiti con la Flotilla hanno chiesto "protezione diplomatica per tutti gli attivisti impegnati in questa missione". Sanno di correre il rischio di essere fermati, per effetto del blocco navale davanti alla Striscia di Gaza. "Ma a Gaza non arrivano aiuti a sufficienza. Occorre attraversare questo muro per arrivare finalmente alle persone e aiutarle". In queste ore "tanti mi hanno scritto. Ringrazio tutti per i messaggi di sostegno, che ci incoraggiano ad andare avanti".

Intanto oggi a Rimini, in spiaggia, sarà celebrata un’altra messa per invocare la pace. Così ha voluto il vescovo, Nicolò Anselmi, per questa edizione della Festa del ringraziamento che si terrà all’Adriatic village (bagni 35, 36 e 37) dalle 19,30. L’iniziativa è organizzata dalla diocesi con gli operatori per festeggiare insieme la fine della stagione estiva. "Sarà l’occasione per tornare a pregare tutti insieme per la pace", spiega Anselmi.

Manuel Spadazzi