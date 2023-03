Croatti (M5s): "Inutile lo scontro con la Ue"

Sulle concessioni il governo sta facendo il gioco "dei grandi gruppi e di tutti quei soggetti che dispongono di grandi risorse economiche e dei professionisti più abili in grado di aggiudicarsi le concessioni più appetibili". Il senatore pentastellato Marco Croatti lancia il suo attacco al governo dopo che il Consiglio di Stato ha bocciato la proroga di un anno contenuta nel decreto Milleproroghe.

"I partiti di destra mentono affermando di voler proteggere le piccole imprese del comparto; al contrario, stanno agendo a favore dei Briatore, delle Santanchè e dei grandi gruppi economici vicini ai partiti di maggioranza". Il senatore è un fiume in piena. "Tutti hanno capito che le gare sono ineludibili e noi del M5S diciamo da mesi che è urgente lavorare per una riforma delle concessioni balneari che sia una opportunità di sviluppo e di crescita del comparto, che istituisca norme per le gare che impediscano a grandi gruppi di presentare offerte predatorie su numerose concessioni, che protegga ambiente e tipicità garantendo investimenti in sostenibilità". Nel frattempo è arrivata una nuova sentenza a complicare la situazione e a ridurre i tempi. "La destra ha deciso di andare allo scontro frontale con Ue e Quirinale. Lega e FdI scelgono consapevolmente di gettare il comparto nel caos. Quando il governo sarà costretto a indire velocemente gare per le concessioni demaniali, che non conterranno doverose difese per le piccole imprese balneari, saranno i più forti a prevalere".

Intanto il deputato della Lega Jacopo Morrone ribadisce come "noi della Lega abbiamo spinto da subito, con l’emendamento al Milleproroghe, nella direzione di un tavolo che elaborasse il prima possibile la mappatura della situazione esistente visto che la Bolkestein parte dal presupposto della scarsità di materia, dunque di aree demaniali libere. Vogliamo avere un quadro esatto della situazione prima di confrontarci con l’Europa. Inoltre va subito convocato un tavolo tecnico. Non vogliamo aste basate sul valore economico, ma evidenze pubbliche su cui si esprima una commissione che tenga conto del valore delle nostre imprese".

