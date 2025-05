Croatti (M5s): "La destra ridicola. Dice ’no’ alle pale in mare solo ora"

Li definisce "i belli addormentati nel vento". Perché "in questi anni, durante l’iter burocratico per il progetto dell’impianto eolico offshore al largo di Rimini – ricorda il senatore del M5s Marco Croatti – rappresentati politici, cittadini, associazioni potevano presentare osservazioni per opporsi o chiedere modifiche al piano di Energia Wind. ma i partiti di destra sono rimasti inerti, in silenzio: non risultano loro osservazioni". Adesso "improvvisamente alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, i belli addormentati nel vento, si risvegliano per rendere più incredibile e ridicola la loro posizione: pretendono che la Regione dia un parere negativo ora che il progetto dell’impianto offshore riminese è ’in mano’ al governo Meloni e al ministro dell’ambiente. Perché gli esponenti della destra non si rivolgono direttamente al loro ministro, Gilberto Pichetto Fratin? Perché in questi anni non hanno mai fatto obiezioni?". "L’avessero fatto – conclude Croatti – avrebbero dato forza anche alle mie istanze condivise da tanti cittadini, affinché la realizzazione dell’impianto fosse subordinata a modifiche progettuali per rendere questo progetto più accettabile, e con compensazioni adeguate... Dalla destra poche idee e confuse, come accade sul tema delle concessioni di spiaggia".