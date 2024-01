Croatti (M5s): "Proteggiamo il calcio dal razzismo"

"È nauseante assistere ad episodi razzisti come quelli verificatisi nell’incontro Udinese-Milan, culminati nei cori offensivi contro il portiere Mike Maignan. Vanno respinti ed è fondamentale agire per prevenire futuri eventi simili. Il calcio da solo non può risolvere questa questione e gli stadi non devono diventare terreno fertile per discriminazioni che sono antitetiche ai valori di rispetto che lo sport intende promuovere. è imperativo un impegno congiunto delle istituzioni, dello sport e della società civile". Così in una nota il senatore riminese M5s, Marco Croatti.