Croatti: "Proseguiamo il viaggio verso Gaza". L’ira di FdI: "Una scelta da irresponsabili"

Gli attacchi con i droni alle barche della Global Sumud Flotilla non fermano la missione umanitaria diretta a Gaza. Gli attivisti l’hanno ribadito anche ieri: "Proseguiamo il nostro viaggio". Nonostante i pericoli e "le minacce di Israele". La Flotilla teme altri attacchi nelle prossime ore. Il governo italiano ha deciso di inviare una fregata a sostegno della missione, ma ha anche chiesto di fermarsi a Cipro. Proposta respinta dalla Flotilla. "Non possiamo più girarci dall’altra parte. Lo scopo è creare un flusso costante di aiuti umanitari che non passi tramite Israele, ribadisce il senatore riminese del M5s Marco Croatti, in viaggio con la Flotilla sulla barca Morgana, attaccata martedì notte da droni e bombe sonore. Intanto da FdI la deputata Beatriz Colombo attacca Croatti: "Perché non consegnare gli aiuti a Cipro? Qual è la vera motivazione? È un atto simbolico o propaganda? È ora di responsabilità: dove vogliono arrivare il collega Croatti e la Flotilla? Alla guerra? Perché esporre i nostri militari e cittadini a rischi inutili?". Attacco che arriva dopo quello della senatrice FdI Mimma Spinelli. Durissima la replica di Croatti: "Colombo e Spinelli ritrovano la voce non per indignarsi per un attacco israeliano avvenuto di fatto su suolo italiano (colpire una nave battente bandiera italiana equivale, in termini di sovranità, ad attaccare direttamente l’Italia), ma per attaccarmi perché critico il governo. Non una parola di vicinanza a un collega, o di sdegno per il vile attacco a una nave italiana. E non una parola, mai, sui crimini di Israele". Croatti è in costante contatto con il leader del M5s Giuseppe Conti e gli altri parlamentari del gruppo. Sulla Flotilla c’è anche un’altra riminese: la giornalista Michela Monte.