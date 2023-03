Croatti striglia il Pd "Superbonus prezioso, aiutateci a mantenerlo"

"Il Superbonus ha permesso a tantissimi famiglie, anche qui a Rimini, di ristrutturare le abitazioni e renderle più efficienti dal punto di vista energetico". Così il senatore del M5s Marco Croatti replica all’assessore all’urbanistica Roberta Frisoni, che in aula (nel consiglio tematico dedicato agli incentivi edilizi) aveva messo in evidenza i limiti e i problemi del Superbonus. "Ma in pochi mesi sono stati riqualificati in Italia 390mila edifici – osserva Croatti – nonostante i tentativi del governo Draghi di azzoppare l’incentivo, mutando continuamente il quadro normativo. Un grande risultato che ha spinto la corsa dell’Italia verso transizione ecologica e autosufficienza energetica. Credo che la Frisoni e il Pd ora dovrebbero affiancarci nella battaglia per proteggere il Superbonus e contribuire affinché la misura possa diventare ancora più efficace".