Croce Rossain aiuto di Libiae Marocco

Dopo il terremoto che ha devastato il Marocco e la tragica alluvione della Cirenaica in Libia, la Croce Rossa sammarinese promuove una raccolta di fondi per portare un contributo economico e la solidarietà della Repubblica alle popolazioni di quelle travagliate regioni. "Il sodalizio – spiegano dalla Crs – stanzierà dalle sue risorse la somma di diecimila euro". Ma è stata avviata anche una raccolta fondi. "Si invita quindi la cittadinanza a collaborare a questa operazione", sottolineano. Le donazioni possono essere effettuate in tutte le banche sammarinesi, nei conti correnti della Croce Rossa sammarinese con la motivazione Terremoto in Marocco e alluvione in Libia. "Le somme ricevute, non potendo agire in loco – fanno sapere – saranno utilizzate sponsorizzando progetti proposti dal Comitato internazionale della Croce Rossa di Ginevra".