Crolla il lucernario, muore a 64 anni. Stava portando del cibo agli operai quando è volato di sotto per 8 metri

C’è il giallo del mistero e c’è il nero della morte dietro la tragedia con cui è finita a soli 64 anni la vita di Claudio Reggiani, il pesarese classe 1961 che ieri mattina intorno alle 12 è crollato da un lucernario di un’azienda di San Giovanni in Marignano in cui l’uomo non risultava addetto. Sono tutti ancora da capire infatti i motivi sul perché Claudio Reggiani, che risulta essere invece un dipendente di un’azienda di catering del pesarese, si trovasse sul tetto di un capanno della Tecno Mec di via Tavollo a San Giovanni. Secondo le prime ricostruzioni sulla tragedia che stanno svolgendo i carabinieri della Tenenza di Cattolica insieme con il personale della Medicina del Lavoro, ieri mattina Claudio Reggiani era salito sul tetto a circa otto metri di altezza per portare da mangiare ad alcuni operai che si trovavano lì al lavoro.

Poi, per cause ancora in via di accertamento e con una dinamica che resta nebulosa, il lucernario ha improvvisamente ceduto sotto i piedi del 64enne. Da lì il volo. Una caduta libera di quasi otto metri che è terminata con un violentissimo impatto sul terreno all’interno di un’altra azienda della zona industriale di San Giovanni, rispetto a quella in cui risulterebbe che Claudio Reggiani si trovava al momento della caduta. Per il 64enne non c’è stato nulla da fare e l’uomo ha infatti perso la vita sul colpo. Vana è stata la tempestiva chiamata al 118, giunto sul luogo dell’incidente con ambulanza ed elisoccorso da Ravenna: poi fatto rientrare una volta appurato che per Claudio Reggiani non ci fosse ormai più nulla da fare. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri della Tenenza di Cattolica per i primi accertamenti, congiunti con il personale della medicina del lavoro. Dell’accaduto è stato poi informato il pm di turno, Daniele Paci, che ha disposto l’autopsia sul corpo del 64enne morto e ulteriori accertamenti sulle misure di sicurezza, nonché sulle posizioni lavorative: per verificare eventuali responsabilità o meno.

Quel che non torna ancora, infatti, è il perché Claudio Reggiani si trovasse nei capannoni dell’impresa di San Giovanni ieri mattina, non risultando, per ora, in attività per conto della propria azienda di catering. La vittima, che era residente a Pesaro, in passato aveva avuto uno studio odontotecnico e successivamente aveva aperto un negozio di articoli per la casa in centro a Pesaro. Sposato in seconde nozze, non aveva figli ed era un frequentatore della Compagnia del porto. Più di recente, Claudio aveva da poco concluso la stagione in un hotel sul lungomare di Pesaro. L’improvvisa scomparsa ha aperto una ferita anche nel cuore di San Giovanni in Marignano, con la sindaca Bertuccioli che per prima si è unita al cordoglio per la scomparsa del 64enne.

Dai sindacati invece, subito dopo la tragedia sul lavoro a San Giovanni in Marignano, è seguito un appello congiunto. Cgil, la Cisl e la Uil della Provincia di Rimini hanno ribadito con forza: "Non si può e non si deve morire per lavorare". "Il drammatico bilancio degli infortuni nel nostro territorio è inaccettabile e riflette una situazione di emergenza. La Provincia di Rimini ha già registrato 3.475 denunce di infortunio nei primi otto mesi del 2025: una dimensione impressionante che, unita all’aumento delle malattie professionali, è il segnale che la sicurezza non è un elemento strutturale dei modelli organizzativi d’impresa, ma un obbligo formale spesso eluso – continuano le sigle –. Le organizzazioni sindacali confederali richiedono un cambio di passo deciso: Le Istituzioni e gli Enti preposti in Provincia di Rimini devono garantire una presenza capillare e controlli più serrati ed efficaci sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai settori dove si concentrano i rischi maggiori. È fondamentale che l’investimento in formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro sia continuo, certificato e non si riduca a una mera formalità burocratica".