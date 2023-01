Crolla il mercato delle auto nel Riminese "Il 2022 l’anno peggiore e non si vede la fine"

di Manuel Spadazzi

Non è solo una frenata. Il mercato delle auto a Rimini nel 2022 è letteralmente crollato. Lo dicono i dati appena elaborati da Unrae (è l’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri) sulle immatricolazioni di nuove vetture. I numeri sono impietosi: nella nostra provincia nel 2022 sono state vendute appena 5.447 macchine. E’ il nuovo record negativo: il 2022 è andato perfino peggio del 2013, quando le immatricolazioni furono 5.956. Rispetto al 2021, quando le immatricolazioni furono 6.717, si registra un calo del 19%. La flessione registrata a Rimini è ampiamente superiore a quella toccata a livello nazionale (-9.7%).

"Sapevamo che il 2022 sarebbe stato complicato – premette Giovanni Piraccini, titolare della RenAuto e presidente dell’Acar (l’associazione delle concessionarie d’auto riminesi) – ma è andato peggio delle previsioni. E anche il 2023 rischia di partire molto male". Tanti i fattori che hanno inciso sul brusco calo delle vendite. "Il principale è sicuramente la mancanza di prodotto. Anche nel 2022 le case automobilistiche hanno sfornato meno vetture. Si può dire che l’offerta è stata inferiore alla domanda". Ma "anche il rialzo dei prezzi ha pesato sul calo di immatricolazioni. È salito il prezzo di tutte le vetture, dalle utilitarie alle macchine più ’importanti’".

Sul calo "ha inciso anche il caro carburanti, soprattutto per i modelli a metano. Ormai si vendono pochissime macchine a metano, a causa del costo dei prezzi saliti a stelle. Il fenomeno non riguarda solo le auto nuove, ma anche quelle usate". Ci sarebbe molta richiesta per le vetture alimentate a gpl, "ma sono poche quelle disponibili".

Guardando ancora ai dati, quasi tutti i marchi hanno risentito della crisi. Con alcune eccezioni, come Dacia: le vendite sono aumentate (458, 58 in più del 2021) e le vetture made in Romania sono state nel 2022 le più vendute nel Riminese. Al secondo posto Fiat, con sole 439 immatricolazioni: erano state 744 nel 2021. Subito dopo Toyota, anch’essa in crescita: 417 auto vendute contro le 334 dell’anno prima. Continuano a soffrire invece i marchi tedeschi, da Audi (164 immatricolazioni) a Mercedes (165) e Bmw (116). La crisi pare non toccare le supercar. Nel 2022 sono state vendute a Rimini 2 Ferrari, 6 Maserati, una Lamborghini e perfino una Rolls Royce.