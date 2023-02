Crolla il prezzo del gas, un taglio alla bolletta

Il gas nel mese di gennaio è costato alle famiglie e attività riminesi tra il 30 il 40% in meno. I dati li fornisce il Gruppo Sgr. Le famiglie vedranno i benefici della diminuzione delle tariffe dalla bolletta con i consumi dal primo giorno di gennaio in poi. Questa è la buona notizia, ma la tempesta perfetta non è finita. "Se guardiamo alle tariffe a metro cubo di gas nel 2019 - ricorda Lorenzo Pastesini direttore commerciale di Sgr Luce e gas - siamo ancora superiori. Allora il prezzo si aggirava sui 35 centesimi, mentre oggi, con la diminuzione di gennaio, siamo scesi a 70 centesimi, circa il doppio". Se le bollette rispetto ai primi mesi del 2029 non saranno il doppio più pesanti sui bilanci famigliari è perché ci sono alcuni fattori da tenere in considerazione. "Non dobbiamo dimenticare che l’Iva è ancora al 5% e sono attivi vari bonus per le famiglie con un Isee inferiore a 18mila. Inoltre gli oneri di sistema sono azzerati per l’energia elettrica ad esempio. Oltre al gas, infatti, sono diminuite anche le tariffe della luce per una percentuale simile"

Una famiglia tipo con un appartamento di medie dimensioni consuma circa mille metri cubi di gas all’anno. Stando alle previsioni fatte dal Gruppo Sgr, il risparmio a fine anno con queste tariffe rispetto a quelle che abbiamo appena lasciato alla fine del 2022, potrebbe arrivare a 500 euro.

La buona notizia assume dimensioni maggiori se si pensa che il consumo di gas per una famiglia si concentra in modo importante in gennaio arrivando a coprire tra il 30 e il 35% del costo annuale del riscaldamento.

"Le iniziative intraprese, insieme alla riduzione delle tariffe - riprende Pastesini -, contribuiranno a renderci sempre più competitivi sul mercato, offrendo un servizio di qualità superiore, non solo in termini di efficienza ed efficacia, ma anche di risparmio generale sui costi energetici. Quello con i nostri clienti è un rapporto fiduciario che ci assegna il compito di occuparci delle loro forniture energetiche alle migliori condizioni. Con il nuovo brand ‘SGR Efficienza Energetica’ stiamo lavorando per aiutarli a ottimizzare consumi e ridurre sprechi, sia in ambito domestico che aziendale".

In termini di energia elettrica, l’abbassamento delle tariffe del gas metano porta un abbassamento di quelle energetiche visto che il 60% dell’energia viene prodotta con centrali alimentate a gas. Per un cliente Sgr che consuma 2.700 KWh all’anno, la riduzione del 40% comporterà un risparmio nei dodici mesi di circa 400 euro.

Secondo Pastesini la tempesta non è passata, ma ci sono alcuni indicatori che aiutano a capire il perché di questa riduzione: temperature stagionali al di sopra della media, stabilità del nucleare francese e crescente produzione di energia eolica in Nord Europa, in particolare in Germania.

Andrea Oliva