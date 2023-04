Crolla la duna vista mare in venti giorni

Crolla la difesa della spiaggia. Non si tratta di Bolkestein, ma di duna. Le ruspe abbattono l’argine eretto in autunno per difendere la sabbia, gli stabilimenti balneari e le zone a ridosso dell’arenile dalle forti mareggiate invernali, negli ultimi anni sempre più forti: basti guardare quanto accaduto in inverno a Cesenatico.

Si torna a vedere il mare dalla passeggiata lungo gli stabilimenti con un mese di ritardo rispetto agli anni scorsi quando le ruspe spianavano l’arenile in tempo per la Pasqua. Quest’anno la decisione presa da Comune e Cooperative di bagnini ha allungato il periodo. Un posticipo provvidenziale se si pensa al maltempo che nell’ultimo mese ha colpito la costa.

Qualche bagnino, tuttavia, ha fatto da sé abbassando la duna in corrispondenza del proprio stabilimento per consentire ai propri clienti di essere al mare. Alcuni hanno steso una passerella temporanea in salita per traghettare oltre l’ostacolo i primi bagnanti. Ma la parte principale della duna è rimasta al proprio posto anche in occasione del Beach line festival.

Ora è arrivato il momento di abbatterla. Le operazioni stanno partendo. I lavori interesseranno buona parte dell’arenile dalla zona sud fino ad arrivare al porto e poi a nord procedendo verso il Marano. La fine dei lavori è prevista per la metà di maggio, tempo permettendo.