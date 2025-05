Crolla un pino, scooterista intrappolata tra i rami. “Sembrava una bomba”

Rimini, 1 maggio 2025 – Si è ritrovata schiacciata insieme al suo scooter sotto i rami di un grosso pino, crollato all’improvviso in viale Vespucci, a Marina Centro. Può dirsi miracolata la donna riminese di 48 anni, coinvolta nell’incidente avvenuto ieri verso le 11 all’altezza del Caffè Pascucci.

La 48enne di spalle e a il suo scooter finito sotto il pino (foto Migliorini)

L’albero, sul lato mare del viale, ha ceduto a seguito di una folata di vento: il tronco e la chioma sono piombati nel bel mezzo della strada. In quel momento stava transitando, verso Riccione, la 48enne, in sella a uno Scarabeo.

La donna è stata colpita finendo a terra. Si è così ritrovata in gabbia, in mezzo ai rami dell’albero e ai cavi del filobus, travolti anch’essi dalla caduta. Per puro miracolo non ha riportato ferite gravi.

In suo soccorso sono intervenuti i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, impegnati in un posto di blocco proprio lì vicino. Quando hanno capito che la scooterista non aveva ferite, l’hanno aiutata a liberarsi dai rami dell’albero e l’hanno quindi affidata alle cure dei sanitari.

La 48enne è stata accompagnata, in stato di choc, al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Nella caduta l’albero ha anche strisciato il retro di una Panda condotta da una donna. Sul posto, insieme alle Volanti della polizia di Stato, sono accorsi anche i vigili del fuoco, Start Romagna, polizia stradale e polizia locale di Rimini.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire la rimozione dell’albero. Ancora da chiarire le cause del crollo: non si esclude che una condizione precaria dell’apparato radicale abbia contribuito al cedimento.

Tra i testimoni oculari dell’episodio, anche il giornalista Elio Pari. “Sono vivo per miracolo - ha raccontato Pari sui social -. Di fronte al Pascucci un pino cadente si è abbattuto dopo l’ennesima folata di tramontana verso il bar. Tagliando in due viale Vespucci. In quel momento sulla traiettoria della caduta una signora in scooter viene completamente travolta. I rami passano a pochi metri dal bar e sfiorano due ragazze sedute al tavolo. Un ragazzo in moto perde il casco ma con una manovra ardita scansa i rami e non viene travolto. Io mi butto a terra e spero. Il crash è rumoroso. Come se scoppiasse una bomba quando il vecchio pino crolla. Sembrava la scena di un film - ha aggiunto Pari -. È andata bene. Un miracolo per tutti noi tre coinvolti. Bravi agli agenti della polizia di Stato. Oggi è stata la mia giornata fortunata”.