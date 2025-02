Crolla stucco al teatro Galli. Zoccarato chiede chiarezza

Il Galli è sicuro ma resta un giallo il crollo di un pezzo di capitello in uno dei palchi del teatro – il numero 14 del terzo ordine - nel pomeriggio di domenica 2 febbraio durante lo spettacolo "Saranno Famosi". A chiedere lumi sulla vicenda il consigliere Matteo Zoccarato (Lega) nel consiglio comunale dell’altra sera: "Abbiamo appreso dalla stampa che durante una rappresentazione è crollato un frammento di gesso da una colonna all’interno di un palchetto, occupato da persone, anche bambini, e solo per fortuna nessuno di essi è stato coinvolto direttamente, con potenziali conseguenze drammatiche… Chiediamo di conoscere le cause e soprattutto le responsabilità del crollo". L’assessore alla cultura Michele Lari ha risposto, in sostanza, che fin dal giorno dopo i tecnici sono andati a fare le verifiche del caso, confermando che le altre decorazioni sono sicure. Per cui si è potuto procedere tranquillamente con le rappresentazioni. "I tecnici incaricati della verifica – ha precisato Lari – hanno constatato lo stato di buona conservazione degli apparati decorativi e la saldezza degli stessi al complesso della struttura. Da questi controlli è emerso che le cause del distacco di una piccola parte del decoro del capitello di una colonna non sono ascrivibili a una non corretta esecuzione degli stessi vista anche la compattezza di tutti gli altri elementi presenti nel teatro". Poi la suggestiva ipotesi di una ‘mano misteriosa’ che potrebbe aver danneggiato il decoro: "non è escluso che il distacco sia avvenuto per cause estranee all’esecuzione – ha aggiunto Lari - la cui correttezza è stata certificata nel collaudo finale". "Il pezzo è caduto a terra all’interno del palchetto stesso – ha spiegato Lari - senza colpire gli spettatori, tant’è che solo al momento dell’accensione delle luci pochi minuti dopo, appunto, le sei persone che sedevano nel palchetto si sono rese conto dell’accaduto". Al che è scattata segnalazione al personale e all’ufficio di direzione del teatro (sempre presente durante gli spettacoli). Sbarrato il 14, le persone sono state spostate in altro palco e il musical è proseguito. La funzionalità del Teatro è attestata dal certificato di idoneità statica rilasciato da Anthea, e comprende anche le parti non strutturali, come i decori. Mario Gradara