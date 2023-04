Crolla un grosso pino in viale Dante, traffico interrotto

Sono bastate le raffiche di vento nella mattinata di ieri per far crollare un grande pino in viale Dante. Tanta paura, pavimentazione pubblica divelta, la chioma con i suoi rami che si è appoggiata facendo sentire il proprio peso sui balconi dell’edificio sul lato opposto della strada. Perché quella pianta a rischio era ancora lì? La risposta la offre l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli spiegando che l’albero era su terreno privato, dunque il controllo sulla salute della pianta non era in capo al Comune. Nessuno si è fatto male. La circolazione è stata interrotta dalla municipale per consentire ai vigili del fuoco la rimozione della pianta. "Ancora una volta possiamo dire che per fortuna non si è fatto male nessuno – dice l’assessore -. Non possiamo abusare di questa fortuna". Il Comune ha aumentato i fondi per l’analisi del rischio sul patrimonio arboreo pubblico: 50mila piante. "I tempi per il monitoraggio non saranno brevi ma cercheremo di dare la massima priorità. Quanto i privati proprietari di piante ad alto fusto, è necessario che anche loro si adoperino per la sicurezza dei loro alberi".