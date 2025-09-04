Crolla un pino di dieci metri. Danni al muretto di una casa

Un pino domestico di quasi 10 metri è caduto nella notte tra martedì e mercoledì a San Giovanni in via Gramsci a pochi metri anche dalla farmacia e dal centro. Una caduta improvvisa che non ha colpito nessuno visto l’ora tarda ma ha provocato danni a cancelli e muretti delle abitazioni retrostanti in quanto la pianta è caduta verso il retro e non verso la strada.

"La pianta caduta è un pino domestico dell’altezza di circa 8-10 metri – dice Leonardo Mariani, assessore all’Ambiente di San Giovanni – la caduta fortunatamente è avvenuta verso le 2:00 in assenza di persone ed il danno ha riguardato la ringhiera della casa ed ha appena interessato la mura di confine di quella adiacente. Fortunatamente nessun altro danno materiale a cose o persone. L’amministrazione è subito intervenuta per le dovute verifiche con gli interessati e per liberare l’area.

L’amministrazione sta dando seguito al monitoraggio per la verifica della stabilità e dello stato fitosanitario di 1.200 alberature, con un impegno di spesa di circa 35 mila euro. Monitoraggio che attualmente è stato quasi completato con la mappatura completa e precisa delle alberature. Mappatura che prevede la restituzione dei dati di monitoraggio su supporto informatico. Di seguito alla verifica si procederà a prove strumentali delle piante segnalate e abbattimenti delle piante pericolose".