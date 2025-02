Crolla un pino in viale dei Mille. Abbattuti altri due alberi a rischio

Crolla in mezzo alla strada un grande pino in viale dei Mille. Non è certo il primo crollo di un albero in strada negli ultimi anni, ma quanto accaduto ieri mattina in viale dei Mille pone un problema più ampio, perché a fine mattina a gli alberi tagliati in quanto diventati un rischio alla fine erano diventati tre.

In queste settimane in viale dei Mille lavorano gli operai per il rifacimento dei marciapiedi. Si rimuove l’asfalto sopra il terreno in cui affondano le radici. Per garantire la sicurezza di operai e cittadini in municipio avevano già preventivato delle prove di trazione sulle alberature del viale per verificarne la stabilità. Durante il corso dei lavori, erano stati individuati tre pini che presentavano un’inclinazione che, a seguito dell’intervento, avrebbe potuto destare preoccupazione. Tutto procedeva secondo le procedure, spiegano dall’amministrazione comunale, tant’è che "le piante erano risultate sufficientemente stabili a seguito delle analisi". Tuttavia "tenuto conto che i lavori si sarebbero rivolti all’interno delle aree di pertinenza di dette alberature, per una di esse (per dimensioni e sporgenza sulla carreggiata) era stato comunque necessario l’abbattimento preventivo in quanto rappresentava un possibile rischio per la sicurezza stradale". Un pianta è stata sacrificata per evitare pericoli ai pedoni e automobilisti, ma quanto accaduto ieri mattina era imprevisto.

All’improvviso ieri mattina un pino è crollato in strada, occupando l’intera carreggiata di viale dei Mille, con la chioma che si è appoggiata al muro in cemento che divide il viale dal percorso del Metromare, occupando anche il tracciato su cui circolano gli autobus. Il traffico è stato bloccato, come anche il transito del Metromare. A quel punto con un pino rimosso perché già in precedenza ritenuto instabile, e un pino crollato senza alcun preavviso, anche la terza pianta a fianco delle prime due ha cominciato a dare segnali preoccupanti. Senza le radici delle piante a fianco, anche la stabilità del terzo pino era a rischio. Così l’amministrazione, sentita Geat e gli esperti chiamati sul posto, ha deciso per la sua rimozione. Tre pini di viale dei Mille, nel tratto tra i viali Bassini e Abba, scomparsi in un sol colpo. Si trattava di alberi con svariati decenni alle spalle, inclinati in modo significativo.

"Gli esemplari abbattuti – sottolineano dal municipio –, verranno sostituiti mediante l’impiego di tecniche di posa a dimora che garantiscano da un lato la stabilità e l’equilibrato sviluppo degli esemplari arborei e dall’altro la conservazione e la sicurezza del piano stradale e pedonale". Il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi andrà avanti come da cronoprogramma. Intanto il consigliere Stefano Caldari, della civica di opposizione, spara alzo zero, scrivendo di segnalazioni ricevute dai cittadini per i particolari lavori svolti nel rifare i marciapiedi: "La forte preoccupazione di eventuali crolli per la recisione delle radici oggi è diventata certezza".

Andrea Oliva