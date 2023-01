Crollano i vaccini e l’hub riduce l’attività

Mentre la nuova sotto variante Gryphon sta tenendo sotto scacco la Cina, con milioni di contagi ogni giorno, sul territorio riminese l’allarme non è per il numero di positivi, bensì per il numero, bassissimo, di quarte dosi eseguite. Quello scudo, lo stesso che ci ha permesso di tornare ad affollare in decine di migliaia piazza Cavour per la notte di Capodanno ora si sta spezzando, nonostante il nemico, il Covid, si stia riorganizzando con sotto varianti appunto che dall’altra parte del mondo fanno rivivere l’incubo di quasi tre anni fa.

"Non possiamo essere soddisfatti di come stanno andando le vaccinazioni contro il Covid, soprattutto per quel che riguarda la copertura delle persone fragili". Non nasconde l’apprensione Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimeno di sanità pubblica dell’Ausl Romagna. All’ultimo aggiornamento fornito dall’Azienda infatti tra le persone che abbiano più di 80 anni sul territorio riminese il numero di vaccinati con la quarta dose è poco più della metà. Un risicato 52,9% del totale (11.205 persone su 21.187 aventi diritto) che si striminzisce ancora di più per la popolazione riminese tra i 60 e i 79 anni, con appena il 32,4% (16.571 persone) che sono vaccinate con la quarta dose.

Una situazione quella legata all’andamento al ribasso delle vaccinazioni anti-Covid che ha una immediata e concreta ricaduta negli hub vaccinali. Complici le festività, in questi giorni anche nel centro operativo riminese sulla Consolare si è assistito a una rarefazione di pazienti in fila per ricevere la nuova dose di vaccino. "Questo ci impone a rivedere l’attività dei nostri hub – garantisce Angelini –. Anche per quel che riguarda il centro sulla Consolare (con Rimini che ’vanta’ le percentuali più basse di vaccinazioni in Romagna, ndr) ridurremo presto i giorni di apertura, passando dagli attuali cinque a solo tre, con un ’taglio’ quindi di due giornate da definire. Al momento infatti il problema non è certo la mancanza di posti o di dosi – lamenta la direttrice del Dsp –, bensì la disponibilità delle persone a vaccinarsi. Non direi proprio che la situazione che si sta verificando in Cina stia avendo ricadute sullo stato d’animo dei riminesi. Ma se in questi giorni qualcosa dovesse cambiare, siamo pronti a tornare sui nostri passi e riportare l’hub alla solita attività".

Parallelamente anche negli ambulatori dei medici di base l’afflusso è in flessione e questo "ci preoccupa nonostante la sotto variante Gryphon qui ancora non ci sia e trovo difficile risulti più contagiosa della Omicron", conclude Angelini. Omicron Cerberus che al momento a Rimini rappresenta la variante dominante, presente nel 75% dei casi positivi.

Francesco Zuppiroli