"Crollo delle presenze. Misano ultima, serve un consiglio aperto"

"Crollo delle presenze, serve un consiglio comunale aperto". La richiesta arriva da Luigi Guagneli consigliere comunale all’opposizione a Misano. Guagneli prende di mira il sindaco Fabrizio Piccioni, che ha la delega al Turismo. "Un sindaco che non riesce neppure a fare gruppo in giunta, sono note a tutti le spaccature presenti al loro interno, ora più che mai visto che il prossimo anno si vota. Visto che non si confronta chiederò ufficialmente di fare un consiglio comunale aperto ai cittadini e operatori". Al consigliere i conti non tornano. "I dati sulle presenze turistiche di agosto peggiorano una situazione già disastrosa. Fino a luglio eravamo penultimi in provincia con – 4,2 % di presenze. Solo Cattolica aveva fatto peggio con un – 4,4%. Dopo agosto Cattolica ha leggermente recuperato (-3,6%) mentre per Misano è un vero disastro con uno -6,5%. Siamo ultimi in provincia. A Misano non si è vista nessuna nuova strategia in questa legislatura. Un marketing turistico obsoleto anzi direi inesistente, pochi investimenti e quelli fatti portati avanti con poca capacità progettuale. Eventi ‘datati’, mancanza di confronto con gli operatori e con i rappresentanti delle categorie".